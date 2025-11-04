Spalletti niente regole ferree ma un retroscena sulla Juventus | niente telefono a orario pasti e confronto costante Dentro all’approccio del nuovo allenatore
Spalletti non ha imposto regole ferree ma spunta un retroscena sulla Juventus: niente telefono a orario pasti e confronto costante. Arrivare e cambiare, ma non da “aggiustatore”, semmai da “normalizzatore”. È questa la missione di Luciano Spalletti alla Juventus. Nel tumulto di uno spogliatoio da scoprire, il neo-tecnico bianconero, subentrato a Igor Tudor, ha iniziato il suo lavoro portando la sua filosofia: non regole ferree, ma “buonsenso” e dialogo. Lo riporta Tuttosport. La regola del “buonsenso”: niente telefoni a tavola. Come ha spiegato lo stesso Spalletti, in passato ha capito che le regole troppo rigide “scoprono subito l’inganno” e rischiano di far “prendere in giro” l’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Spalletti: "I ragazzi si impegnano, non è una questione di regole: quella migliore è sempre il buon senso. La Juve poi le regole le ha sempre avute: adesso dobbiamo conoscerci meglio per dare le indicazioni giuste" - X Vai su X
C’è un nuovo sceriffo in città Le nuove regole imposte da Luciano Spalletti ai suoi giocatori, riassunte dal Corriere della Sera: puntalità, ordine e concentrazione saranno le basi da cui ripartire #Juventus #Spalletti #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook
Pagina 2 | Retroscena Spalletti, le regole per la Juve: telefoni e confronto costante - Poche disposizioni ma ferree, dopodiché metterà eventuali altri paletti ... Segnala tuttosport.com
Retroscena Spalletti, le regole per la Juve: telefoni e confronto costante - Poche disposizioni ma ferree, dopodiché metterà eventuali altri paletti ... Secondo tuttosport.com
Spalletti Juventus, il tecnico ha davvero imposto regole al suo gruppo? L’allenatore bianconero risponde così in conferenza stampa - Spalletti Juventus, il tecnico bianconero detta la linea: niente imposizioni, ma logica e lavoro per far crescere il gruppo. Lo riporta juventusnews24.com