Spalletti lo vuole a gennaio alla Juve arriva l’ex bandiera dell’Inter
Spalletti non dimentica il suo passato, un ex Inter può seguirlo alla Juventus: le ultime di calciomercato Al suo arrivo alla Juventus, non si è nascosto Luciano Spalletti, indicando la lotta scudetto come obiettivo dei bianconeri. Una missione non semplice, quella dell'ex Ct della Nazionale, arrivato a Torino per risollevare un ambiente depresso dai risultati.
Nel corso della conferenza pre-Sporting, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic "Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimare qui. Non è disturbato dal contratto e vuole giocare
#Spalletti ha un obiettivo chiaro Vuole rivitalizzare quel bianconero
Calciomercato Juve, obiettivo chiaro per Spalletti: vuole reinventare quel bianconero per toglierlo definitivamente dal mercato! - Calciomercato Juve, il nuovo tecnico reinventa quel bianconero: ora si cerca la conferma in Champions League per toglierlo dal mercato Un investimento da 51,3 milioni di euro che, finora, ha pesato en ...
Clamoroso Venerato: "Spalletti vuole alla Juventus ex calciatore del suo glorioso Napoli" - Il nuovo allenatore della Juventus avrebbe messo nel mirino un suo vecchio pupillo ai tempi del Napoli
Juve, Spalletti avrebbe indicato Kim come primo rinforzo per il mercato di gennaio - Il centrale coreano è una vecchia conoscenza di Spalletti: i due, insieme, vinsero lo scudetto col Napoli nel 2023