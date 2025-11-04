Spalletti fa l' esame a Hjulmand | oggi avversario domani regista bianconero? I retroscena

Il centrocampista danese giocherà allo Stadium sotto gli occhi degli uomini mercato bianconeri, che sono sulle tracce di un regista per gennaio. Ha una clausola da 80 milioni, ma lo Sporting lo tratta per molto meno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti fa l'esame a Hjulmand: oggi avversario, domani regista bianconero? I retroscena

