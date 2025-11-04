Spalletti a Sky | Bisogna far vedere l’atteggiamento corretto Vi spiego la posizione di McKennie e Conceicao
Luciano Spalletti ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni del mister sul match. Luciano Spaletti ha parlato ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. SULLA PARTITA – «Ci vuole una vittoria. Bisogna far vedere l’atteggiamento corretto. L’essenziale è avere disponibilità per quello che vuole la partita. Rincorrere quando bisogna rincorrere e quando avremo palla dovremo fare vedere un buon livello di calcio». POSIZIONE MCKENNIE – «McKennie è bravissimo a sbattere da tutte le parti, è bravo anche a giocare dentro al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
