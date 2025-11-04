Spal la grande occasione Per blindare il primo posto va risolto il nodo del gol Manca sempre un ’killer’

Che cosa si porta a casa dal quarto e (forse, non è detto) ultimo viaggio a Budrio, la capolista Spal targata Ars et Labor? Di certo, la sensazione di aver perso una grande occasione per portarsi a +5 sulle seconde e a +6 dal Mezzolara: a caldo, il primo pensiero è di rammarico per la chance scivolata via sul sintetico dello "Zucchini" in quei 45’ disputati in undici contro dieci. Però. Però c’è anche dell’altro, oltre il punteggio nudo e crudo e le considerazioni di giornata. Se si allarga l’orizzonte, si deve anche dire che il Mezzolara, da tutti indicato come la grande antagonista della squadra di Di Benedetto, nei 45’ del primo tempo, i soli a contare davvero, non ha indebolito la convinzione della Spal, dei suoi tifosi e anche dei suoi critici di poter arrivare in fondo davanti a tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

