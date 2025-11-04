Spaccio di famiglia nel laboratorio fai da te trovati 36 chili di droga Arrestati padre e figlio

Spaccio di famiglia a Roma. Trentasei chili di cocaina sono stati sequestrati in un laboratorio nella periferia est della Capitale. Padre e figlio - entrambi romani, rispettivamente di 65 e 38 anni - sono stati arrestati.La scoperta del trafficoSecondo quanto appreso, il 38enne è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

