Spaccio 2.0 | droga ordinata sui social e pagata in bitcoin
Un'operazione dei carabinieri di Roma, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all'arresto di tre persone accusate di spaccio di stupefacenti e riciclaggio. Il gruppo criminale, attivo nella Capitale e in altre città italiane, gestiva un innovativo sistema di vendita: le droghe, tra cui cocaina, hashish e marijuana, venivano offerte tramite canali social come Telegram e Instagram, con pagamenti in criptovalute. Le indagini, avviate nel 2023, hanno permesso di scoprire una base logistica appena fuori Roma, dove la droga veniva confezionata, etichettata e spedita tramite corrieri. Durante le perquisizioni, i militari hanno trovato 15 kg di hashish, una pistola con matricola abrasa, flaconi di Rivotril e ordigni artigianali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
