Spaccia col monopattino arrestato
Blitz in via Cattaneo. Erano stati i residenti a fare le segnalazioni. E così i finanzieri del Comando provinciale di Pisa hanno predisposto, con l’ausilio delle unità cinofile, un dispositivo di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti vicino ad alcuni edifici della zona. Nel corso dei vari appostamenti, i militari del Gruppo di Pisa hanno notato, in particolare, un uomo che usciva dal portone del proprio condominio e saliva su un monopattino. Pedinato con non poche difficoltà, l’individuo - la ricostruzione della gdf - si è diretto nei pressi della stazione centrale di Pisa. E qui si è incontrato con un uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Spaccia col monopattino arrestato - E così i finanzieri del Comando provinciale
