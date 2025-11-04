Spaccata a Torino Centro il video dei ladri che rubano 72 giacche valore di 20.300 euro in pochi secondi | quattro arresti

Torinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Individuati grazie alle telecamere e arrestati dai carabinieri subito dopo il furto. Nei giorni scorsi, i militari del nucleo operativo Torino San Carlo hanno riconosciuto e portato in carcere i presunti quattro responsabili della spaccata del 10 gennaio 2025 al negozio d’abbigliamento Blauer di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

