Spaccata a Torino Centro il video dei ladri che rubano 72 giacche valore di 20.300 euro in pochi secondi | quattro arresti

Individuati grazie alle telecamere e arrestati dai carabinieri subito dopo il furto. Nei giorni scorsi, i militari del nucleo operativo Torino San Carlo hanno riconosciuto e portato in carcere i presunti quattro responsabili della spaccata del 10 gennaio 2025 al negozio d’abbigliamento Blauer di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

