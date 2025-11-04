Spaccata a Torino Centro il video dei ladri che rubano 72 giacche valore 20.300 euro in pochi secondi | quattro arresti

Individuati grazie alle telecamere e arrestati dai carabinieri subito dopo il furto. Nei giorni scorsi, i militari del nucleo operativo Torino San Carlo hanno riconosciuto e portato in carcere i presunti quattro responsabili della spaccata del 10 gennaio 2025 al negozio d’abbigliamento Blauer di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Due arresti a Torino per una spaccata a un negozio - X Vai su X

Furto con spaccata al Bully Chicken di Torino: rubati 6mila euro! Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, i ladri hanno colpito il Bully Chicken di via Giordano Bruno 210, aperto da poco più di un mese. Dopo la chiusura, intorno alle 3 del mattino, hanno sfondato la - facebook.com Vai su Facebook

Spaccata a Torino Centro, il video dei ladri che rubano 72 giacche (valore 20.300 euro) in pochi secondi: quattro arresti - Sfondata la vetrina, sono entrati nel punto vendita e, in pochi secondi, hanno portato via 72 capi di abbigliamento (soprattutto ... Si legge su torinotoday.it

In due mesi 13 arresti per furti con spaccata a Torino - L'ultimo caso in centro, dove due ladri sono fermati dalla polizia dopo aver distrutto la vetrina di un negozio con un tombino ed essere scappati col registratore di cassa ... Riporta rainews.it

Ancora "spaccate" a Torino, 13 arresti in due mesi: l'ultimo colpo in pieno centro e con la solita tecnica del "tombino" - L'ultimo episodio risale al 21 ottobre scorso e ha portato all'arresto di due uomini, ma da inizio settembre le manette a Torino, per reati di fu ... torinotoday.it scrive