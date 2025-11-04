Spacca i vetri delle auto parcheggiate con dei cartelli stradali | arrestato
Nel corso della serata di domenica 2 novembre i carabinieri di Firenze hanno arrestato un cittadino di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per aver infranto i parabrezza di alcune auto parcheggiate. L’uomo, intorno alle ore 21, si trovava in via Villa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
