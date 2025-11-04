Spacca i vetri delle auto parcheggiate con dei cartelli stradali | arrestato

Firenzetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della serata di domenica 2 novembre i carabinieri di Firenze hanno arrestato un cittadino di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per aver infranto i parabrezza di alcune auto parcheggiate. L’uomo, intorno alle ore 21, si trovava in via Villa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

spacca vetri auto parcheggiateFurti sul lungomare, rompono il vetro dell’auto e rubano il cellulare - Il colpo nei giorni scorsi a Lido dei Pini, sfondano il lunotto anteriore di una vettura parcheggiata e poi trafugano il telefonino ... Secondo latinaoggi.eu

Terni, spaccate a raffica sulle auto in sosta: la polizia blocca un 16enne per l'assalto al suv in via Vico - Spacca il vetro del finestrino di un suv parcheggiato in via Giambattista Vico ma non fa in tempo a rovistare nell’abitacolo perché dalla finestra c’è un signore che gli chiede cosa stia ... Come scrive ilmessaggero.it

Spacca le auto in sosta nel centro di Castel di Sangro: in manette un tunisino - Di certo con grandissimi disagi e rabbia da parte di chi quei danni li ha subiti ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spacca Vetri Auto Parcheggiate