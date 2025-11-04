Soul ritmo e rock’n’roll live al Punkfunk con Anna Dukke e Marco j and the Jaywalkers

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre, alle 22,30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8-10) accende ancora una volta la sua anima live. Lo fa con un appuntamento molto speciale, che unisce Anna Dukke, cantante di musica roots americana originaria di La Mancha (Spagna), insieme ai Marco J and The Jaywalkers, band. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

soul ritmo rock8217n8217roll liveSoul, ritmo e Rock’n’Roll live al PunkFunk con Anna Dukke e Marco J and The Jaywalkers - Venerdì 7 novembre, alle 22,30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8- Secondo mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Soul Ritmo Rock8217n8217roll Live