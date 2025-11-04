Soul ritmo e rock’n’roll live al Punkfunk con Anna Dukke e Marco j and the Jaywalkers
Venerdì 7 novembre, alle 22,30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8-10) accende ancora una volta la sua anima live. Lo fa con un appuntamento molto speciale, che unisce Anna Dukke, cantante di musica roots americana originaria di La Mancha (Spagna), insieme ai Marco J and The Jaywalkers, band. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
C'è un posto dove la danza diventa incontro, energia e crescita. Dove oqni passo racconta una storia, e la musica unisce persone diverse in un'unica passione. Questa è la Latin Soul Academy: la nostra casa, il nostro ritmo, la nostra famiglia.? Salsa • Bac - facebook.com Vai su Facebook
Soul, ritmo e Rock’n’Roll live al PunkFunk con Anna Dukke e Marco J and The Jaywalkers - Venerdì 7 novembre, alle 22,30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8- Secondo mondopalermo.it