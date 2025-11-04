Sostenibilità il progetto Scart trasforma i rifiuti Lamborghini in arte

Rimini, 4 nov. (Adnkronos) - Dall'industria all'arte, il riciclo diventa un linguaggio creativo. Nell'ambito della collaborazione tra Gruppo Hera e Automobili Lamborghini, è stato presentato a Ecomondo 2025 il progetto 'Scart - L'arte recuperata', curato da Herambiente e ideato dal direttore marketing Maurizio Giani. “Quest'anno - ha spiegato Giani - presentiamo sette robot realizzati esclusivamente con materiali provenienti da automobili Lamborghini, frutto di un anno di lavoro e della collaborazione con tre istituti di eccellenza: l'Accademia di Belle Arti di Firenze, quella di Ravenna e il Polidesign di Milano”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

