Sostenibilità | Gruppo Saviola cresce capacità riciclo di legno post consumo +10%

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Gruppo Saviola, realtà di riferimento nell'economia circolare, inaugura la sua partecipazione alla 28esima edizione di Ecomondo con un dato significativo: l'incremento delle tonnellate di legno post-consumo recuperate e reimpiegate come materia prima per la produzione del Pannello Ecologico, simbolo di qualità e design coniugato all'impegno ambientale del Gruppo. A trainare questa crescita è Savionet, la Business Unit dedicata ai servizi ambientali, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza sul territorio nazionale ed europeo. Oggi il network conta 39 società e 44 siti di raccolta, con una capacità di recupero che raggiunge 1,65 milioni di tonnellate di legno post consumo (+10%), supportata da oltre 130 macchine operatrici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

