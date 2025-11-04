Sostenibilità Dimensione Ambiente a Ecomondo con i dialoghi sull' economia circolare
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il Gruppo Dimensione Ambiente sarà presente a Ecomondo 2025, in programma dal 4 al 7 novembre a Rimini, con uno stand dedicato (Padiglione C1 Stand 210-109) e un ricco calendario di appuntamenti. La giornata del 6 novembre sarà interamente dedicata a una serie di dialoghi 1:1 moderati da Paolo Ghezzi, ingegnere civile esperto in ambiente e gestione rifiuti, amministratore delegato di Getas Petrogeo e responsabile scientifico e docente del Master in Economia Circolare della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con protagonisti del mondo dei rifiuti e dell'economia circolare, per esplorare temi attuali e prospettive future del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Dai palcoscenici ai set, dai festival alla musica: nel mondo dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, la sostenibilità si afferma come nuova dimensione del progettare e del rappresentare”. Lo ha evidenziato Alessandro Rinaldi @alerin2014 , di - X Vai su X
ASSISTAL: "La riforma edilizia riconosca la centralita’ della dimensione impiantistica per edifici intelligenti e autonomi": ASSISTAL e’ stata audita nei giorni scorsi dalla VIII Commissione Ambiente della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge in m - facebook.com Vai su Facebook
Ecomondo, Fondazione Lombardia per l’Ambiente lancia i progetti green/ “Più relazioni con privati e aziende” - Rimini, Fondazione Lombardia per l'Ambiente presenta i progetti green a “Ecomondo”: “allargare le relazioni anche con privati e aziende". ilsussidiario.net scrive
Ecomondo, forum sul Piano Mattei col ministero dell'Ambiente - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica partecipa anche quest'anno a Ecomondo, la manifestazione organizzata alla Fiera di Rimini e dedicata ai temi della green and circular economy, ... Da ansa.it
Ambiente: Rimini, il 7 novembre l’evento “Africa Green Growth Forum in Ecomondo 2024” - L’impegno italiano per l’Africa attraverso il Piano Mattei e i possibili sviluppi di cooperazione in ambito ambientale ed energetico nel Continente saranno tematiche al centro della ventisettesima ... Da agensir.it