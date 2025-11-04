Sostenibilità Dimensione Ambiente a Ecomondo con i dialoghi sull' economia circolare

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il Gruppo Dimensione Ambiente sarà presente a Ecomondo 2025, in programma dal 4 al 7 novembre a Rimini, con uno stand dedicato (Padiglione C1 Stand 210-109) e un ricco calendario di appuntamenti. La giornata del 6 novembre sarà interamente dedicata a una serie di dialoghi 1:1 moderati da Paolo Ghezzi, ingegnere civile esperto in ambiente e gestione rifiuti, amministratore delegato di Getas Petrogeo e responsabile scientifico e docente del Master in Economia Circolare della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con protagonisti del mondo dei rifiuti e dell'economia circolare, per esplorare temi attuali e prospettive future del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

