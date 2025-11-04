Sospesa la licenza a un compro oro in via Castiglione
La questura di Bologna ha disposto la sospensione della licenza per cinque giorni ad un compro oro. L'esercizio, che si occupa del commercio di oggetti e metalli preziosi, si trova in via Castiglione, a Bologna.
