Sospesa attività e 18mila euro di multa | nel ristorante tutti i lavoratori erano in nero

LA DECISIONE. Cinque lavoratori su cinque senza contratto, è l’esito di un controllo dell’ispettorato del lavoro e dei carabinieri di Bergamo in un ristorante della provincia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sospesa attività e 18mila euro di multa: nel ristorante tutti i lavoratori erano in nero

