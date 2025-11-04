Sorpresi dalla polizia mentre svaligiano l' abitazione di un' anziana | due arresti

Cataniatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, la polizia di Catania ha arrestato due uomini di 38 e 42 anni, entrambi con precedenti penali specifici, con l’accusa di furto in abitazione in concorso. Gli agenti della V sezione investigativa - reati contro il patrimonio della squadra mobile stavano effettuando attività di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sorpresi polizia mentre svaligianoSorpreso nella notte mentre tenta di derubare un negozio, arrestato - Un ladro è stato arrestato la notte scorsa dalla polizia dopo essere stato sorpreso all'interno di uno storico punto vendita di costumi di corso Vercelli a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Riporta rainews.it

Sorpresi da drone mentre bruciano rifiuti, area sequestrata - Colti sul fatto da un drone mentre davano fuoco a rifiuti, due cittadini di 69 e 43 anni sono stati denunciati dai carabinieri forestali in una masseria abbandonata in contrada Viprara, a Manduria ... Da ansa.it

Sorpresi mentre tentano di rivendere la refurtiva - Strappa una catenina dal collo di una turista danese in piazza ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sorpresi Polizia Mentre Svaligiano