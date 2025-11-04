Sorpresi dalla polizia mentre svaligiano l' abitazione di un' anziana | due arresti
Nei giorni scorsi, la polizia di Catania ha arrestato due uomini di 38 e 42 anni, entrambi con precedenti penali specifici, con l’accusa di furto in abitazione in concorso. Gli agenti della V sezione investigativa - reati contro il patrimonio della squadra mobile stavano effettuando attività di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
