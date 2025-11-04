Roma, 4 nov – Il nuovo libro di Francesco Boco, Accelerazionismo Eretico ( Passaggio al Bosco ), si presenta come un’efficace sintesi filosofica, capace di lambire una varietà di campi che spaziano dalla storia alla sociologia, dalla scienza alla geopolitica. Nonostante la complessità dell’opera, l’autore riesce a rendere lo scritto chiaro e avvincente per il lettore. La tesi di fondo, arrischiata e stimolante, è semplice: ogni civiltà cresce fino a toccare il proprio limite storico, quando quel limite si manifesta, si può scegliere l’immobilità oppure spingersi oltre, verso un nuovo inizio. L’accelerazionismo eretico fa la sua comparsa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “Sorpasso epocale”: una lettura di Accelerazionismo Eretico