sopravvissute riparte dalla storia di martina attili

Questa sera, martedì 4 novembre, dopo Amore Criminale, in seconda serata su Rai 3 riparte anche Sopravvissute, lo spin-off condotto da Matilde D’Errico, che dà voce alle donne che sono riuscite a salvarsi dalla violenza. Anticipazioni e ospiti del 4 novembre 2025. La prima puntata si aprirà con la storia di Laura. Rimasta orfana a otto anni, Laura viene affidata a un tutore scelto dal Tribunale, un uomo che, invece di proteggerla, le farà del male. Per sei anni, Laura subisce abusi e violenze, fino all’intervento della giustizia e all’arresto dell’uomo. Oggi è una donna impegnata socialmente, autrice di un libro autobiografico e fondatrice di un’associazione di supporto alle vittime di abusi sessuali subiti durante l’infanzia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

