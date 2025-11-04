Sopravvissute riparte dalla storia di Martina Attili

Questa sera, martedì 4 novembre, dopo  Amore Criminale, in seconda serata su Rai 3 riparte anche  Sopravvissute, lo  spin-off  condotto da  Matilde D’Errico, che dà voce alle  donne che sono riuscite a salvarsi dalla violenza. Anticipazioni e ospiti del 4 novembre 2025. La prima puntata si aprirà con la storia di  Laura. Rimasta orfana a otto anni, Laura viene affidata a un  tutore scelto dal Tribunale, un uomo che, invece di proteggerla, le farà del male. Per sei anni, Laura subisce  abusi  e  violenze, fino all’intervento della giustizia e all’arresto dell’uomo. Oggi è una donna  impegnata socialmente, autrice di un libro autobiografico e fondatrice di un’associazione di supporto alle vittime di abusi sessuali subiti durante l’infanzia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

