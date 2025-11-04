Sono morti in tenda mentre dormivano sepolti sotto due metri di neve | il racconto di Valter Perlino sopravvissuto in Nepal

Erano tutti e tre insieme, quando lui ha deciso di fermarsi a causa di un malore. Lo stesso che, paradossalmente, l’ha salvato. Valter Perlino è l’alpinista capospedizione del gruppo che in questi giorni avrebbe dovuto scalare il Panbari (6887 metri), una vetta poco nota dell’area occidentale del Nepal insieme ad Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Di loro non si avevano più notizie da venerdì 31 ottobre, da quando cioè una forte nevicata li aveva isolati a oltre 5mila metri al Campo 1. Ed è lì che sono stati ritrovati senza vita dopo due giorni di ricerche, sorpresi da una valanga, a 5mila metri di quota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

