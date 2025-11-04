Sono morti in tenda mentre dormivano sepolti sotto due metri di neve | il racconto di Valter Perlino sopravvissuto in Nepal
Erano tutti e tre insieme, quando lui ha deciso di fermarsi a causa di un malore. Lo stesso che, paradossalmente, l’ha salvato. Valter Perlino è l’alpinista capospedizione del gruppo che in questi giorni avrebbe dovuto scalare il Panbari (6887 metri), una vetta poco nota dell’area occidentale del Nepal insieme ad Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Di loro non si avevano più notizie da venerdì 31 ottobre, da quando cioè una forte nevicata li aveva isolati a oltre 5mila metri al Campo 1. Ed è lì che sono stati ritrovati senza vita dopo due giorni di ricerche, sorpresi da una valanga, a 5mila metri di quota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal. Il loro decesso è stato confermato questa mattina; erano dispersi da venerdì, dopo che una forte nevicata li aveva sorpresi durante la scalata del picco Panbari a - facebook.com Vai su Facebook
Tre #carabinieri sono morti nella notte in un’esplosione durante uno sgombero a Castel d’Azzano, nel Veronese. Fermati due fratelli e la sorella, proprietari dell’edificio. Nella casa trovate bombole e molotov: la Procura parla di un atto premeditato. - X Vai su X
“Sono morti in tenda mentre dormivano, sepolti sotto due metri di neve”: il racconto di Valter Perlino, sopravvissuto in Nepal - L'alpinista di Pinerolo era con Alessandro Caputo e Stefano Farronato: insieme avrebbero dovuto scalare il Panbari ... Da ilfattoquotidiano.it
Video. Diciassette morti in attacchi israeliani a Gaza, cresce la pressione per il cessate il fuoco - Almeno 17 persone sono state uccise in attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza giovedì, secondo le autorità sanitarie locali, mentre si intensificano gli appelli internazionali per un cessate il ... Secondo it.euronews.com
Al Jazeera, 21 morti a Gaza,colpite tenda e scuola-rifugio - Lo scrive Al Jazeera, citando fonti mediche della Striscia, secondo cui la maggior parte delle uccisioni è avvenuta ... Lo riporta quotidiano.net