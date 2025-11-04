Sono corso da mia moglie aveva il coltello conficcato nella schiena Mi ha detto | è stato un pazzo

Aveva sentito la moglie, Anna Maria Valsecchi, pochi secondi prima che lei venisse accoltellata da uno sconosciuto, Vincenzo Lanni. Quando è corso sul posto l’ha trovata ancora lì, riversa a terra ma cosciente, con la lama conficcata nella schiena. “Come un film, ero con lei fino a due minuti prima. L’ho raggiunta e mi ha detto solo: è un pazzo “. Parla al Corriere della Sera il marito della donna di 43 anni, colpita nella mattinata di ieri in piazza Gae Aulenti a Milano. “Mi hanno detto che l’operazione è andata bene ma che le prossime 48 ore sono decisive”, afferma, raccontando di essere stato avvisato al telefono di quanto era successo da una donna che gli ha telefonato con il cellulare della moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono corso da mia moglie, aveva il coltello conficcato nella schiena. Mi ha detto: è stato un pazzo”

