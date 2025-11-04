Sono cinque gli alpinisti italiani morti in Nepal

La Farnesina ha confermato la morte degli alpinisti Stefano Farronato e Alessandro Caputo, avvenuta in Nepal: impegnati nella scalata del picco Panbari, sono stati sorpresi da una valanga al Campo 1, a 5 mila metri di quota. Secondo quanto riferiscono fonti locali a Afp, altri tre alpinisti italiani avrebbero perso la vita in un'altra zona del Paese: facevano parte di una spedizione di 12 persone, sette delle quali sono state trovate senza vita. La valanga che ha travolto il campo base dello Yalung Ri. Sarebbero in tutto nove le persone morte sull'Himalaya dove due incidenti separati si sono verificati da venerdì 31 ottobre: cinque italiani, un francese, un tedesco e due nepalesi.

