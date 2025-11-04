Sono a 32 settimana è il mio bimbo è ancora podalico | è normale?
Salve dottoressa, sono alla 32ª settimana di gravidanza e, durante l’ultima ecografia, mi hanno detto che il bambino è ancora podalico. Il medico ha detto che potrebbe girarsi più avanti, ma io sono un po’ in ansia. È davvero ancora presto per preoccuparsi? Ci sono tecniche o esercizi sicuri che potrei provare per aiutarlo a mettersi nella posizione giusta? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
