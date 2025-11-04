Sono a 32 settimana è il mio bimbo è ancora podalico | è normale?

Gravidanzaonline.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salve dottoressa, sono alla 32ª settimana di gravidanza e, durante l’ultima ecografia, mi hanno detto che il bambino è ancora podalico. Il medico ha detto che potrebbe girarsi più avanti, ma io sono un po’ in ansia. È davvero ancora presto per preoccuparsi? Ci sono tecniche o esercizi sicuri che potrei provare per aiutarlo a mettersi nella posizione giusta? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

sono a 32 settimana 232 il mio bimbo 232 ancora podalico 232 normale

© Gravidanzaonline.it - “Sono a 32 settimana è il mio bimbo è ancora podalico: è normale?”

Altre letture consigliate

sono 32 settimana 232"Sono a 32 settimana &#232; il mio bimbo è ancora podalico: è normale?" - È normale che un bambino sia ancora podalico a 32 settimane di gravidanza? Da gravidanzaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Sono 32 Settimana 232