Sonnino celebra il campione | Alessandro Spillo Altobelli compie 70 anni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Sonnino si prepara a celebrare uno dei suoi figli più illustri: Alessandro “Spillo” Altobelli, l’eroe del calcio che ha scritto la storia del Mondiale 1982. Il campione, che quest’anno festeggia i suoi 70 anni, è pronto a ricevere l’affetto della sua città con quattro giorni di festeggiamenti che promettono di essere memorabili. Quattro giorni di festa per il campione di sempre. Dal 29 novembre al 2 dicembre, la città di Sonnino si trasformerà in un palcoscenico di eventi che vedranno protagonista Altobelli. Ma non solo lui: l’evento si arricchisce con il festeggiamento del compleanno di sua madre, che quest’anno compie 90 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
