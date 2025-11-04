Tra classica contemporanea, jazz e sonorità kurdo-mediterranee: due lavori che aprono il 2026 nel segno della ricerca. Sonia Spinello annuncia un 2026 ricchissimo: tre progetti in cantiere, con due uscite già pronte a vedere la luce nei prossimi mesi. Da un lato “ETEREA”, album nato dalla lunga collaborazione con la pianista Sonia Candellone; dall’altro “ Zimanê Sînoran ”, percorso di ricerca condiviso con il polistrumentista Ashti Abdo. In comune, l’idea che voce e suono siano ponti tra mondi, memorie e linguaggi. “ETEREA”: dove il jazz incontra la classica contemporanea. “ETEREA” nasce dal dialogo creativo con Sonia Candellone e dalla curiosità di attraversare la nuova musica per pianoforte con gli strumenti della scrittura jazz: scansioni ritmiche mobili, dinamiche scolpite, armonie che respirano. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Sonia Spinello: arrivano “ETEREA” e il progetto transculturale “Zimanê Sînoran”