Sonia Bruganelli ad Anita al GF | Attacchi Valentina ma anche tu hai visto i social prima di rientrare in Casa

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nello scontro tra Valentina e le donne della casa del GF, si è inserita l'opinionista in studio Sonia Bruganelli che, rivolgendosi ad Anita, le ha ricordato che anche lei è uscita dalla casa per poi rientrare: "Avevi il diritto di rientrare in casa, ma quando rientri, vale per te quello che dici su Valentina. Anche io ho pensato che hai visto cose (sui social, ndr)". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sonia bruganelli anita gfGrande Fratello, giù le maschere: Ventura e Sonia bruciano Stocchi e Anita - Questa è la quarta volta che torna nella Casa per avere i suoi confronti. Segnala msn.com

sonia bruganelli anita gfGF, Jonas chiude a una conoscenza con Anita: 'Non mi aspettavo che ti esponessi' - Il 29 ottobre, Jonas Pepe e Anita Mazzotta hanno avuto l'opportunità di fare una cena a due nel tugurio della casa del Grande Fratello. Secondo it.blastingnews.com

Sonia Bruganelli “tradisce” Alfonso Signorini: il ritorno a sorpresa al Grande Fratello - Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello come ospite speciale della conduttrice Simona Ventura nella puntata di stasera. donnaglamour.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sonia Bruganelli Anita Gf