Sonego la legge dei derby | rimonta Cobolli e si riprende i quarti a Metz
Dopo il successo su Musetti a Parigi, il piemontese si impone 2-6 6-3 7-5 e torna tra i migliori otto del Moselle Open. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
