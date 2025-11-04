Sondaggio politico del 3 novembre 2025 | FdI ai massimi M5S in calo PD solido centro frammentato
Fratelli d’Italia consolida il primato e tocca il 31,4%. Il Partito Democratico si attesta al 21,9%, mentre il Movimento 5 Stelle scende al 12,6%. Nel centrodestra, Lega all’8,2% e Forza Italia all’8,0%; nell’area rosso-verde Alleanza VerdiSinistra al 6,6%. Sul fronte centrista: Azione 3,1%, Italia Viva 2,5%, +Europa 1,7%, Noi Moderati 1,0%. Le altre liste sommano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
