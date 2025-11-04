Sondaggi politici chi guadagna più voti e chi perde consensi | batosta assurda per un partito!

– Il più recente sondaggio Swg, realizzato per il Tg La7 e relativo alle intenzioni di voto degli italiani aggiornate al 3 novembre 2025, conferma la crescita di Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni registra un incremento dello 0,2%, raggiungendo il 31,4% nei consensi. Questo nuovo dato consolida ulteriormente la posizione di leadership del movimento all’interno del panorama politico nazionale. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sondaggi politici, chi guadagna più voti e chi perde consensi: batosta assurda per un partito!

Leggi anche questi approfondimenti

Sondaggi politici elettorali, cosa pensano gli italiani del referendum sulla Riforma della Giustizia: quanto ne sanno e come voteranno, i pronostici e il futuro di Meloni. Gli orientamenti di voto dei partiti - X Vai su X

Sondaggi politici, ecco chi scende e chi sale stavolta: i numeri parlano chiaro - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici, chi guadagna più voti e chi sta perdendo consensi: la classifica dei partiti - Al primo posto c'è sempre Fratelli d'Italia, che resta ben al di sopra del 30% e si rinforza leggermente nell'ultima settimana ... fanpage.it scrive

Sondaggi politici, scendono Lega e M5s: chi arriva primo tra Fratelli d’Italia e Pd - Calano il M5s e la Lega, con quest'ultima che viene superata da Forza Italia ... Segnala fanpage.it

Sondaggi politici, ecco quale leader guadagna più consensi - E sebbene il consenso per Meloni sembri aver toccato una soglia di saturazione, incapace dunque di attrarre nuovi elettori, i sondaggi politici continuano a segnalare piccoli ma costanti guadagni per ... Da money.it