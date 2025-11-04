Solo un pari per la Juve di Spalletti in Champions | ai bianconeri non basta Vlahovic

La Juventus pareggia 1-1 contro lo Sporting Lisbona, nella quarta giornata di Champions League. Solo un punto per Luciano Spalletti, al debutto europeo. Ora i bianconeri salgono a tre punti in classifica, di sicuro servirà invertire di rotta per conquistare la qualificazione. Parte fortissimo lo Sporting, in vantaggio al 12' con un gran diagonale di Maxi Araujo. I portoghesi sfiorano subito il raddoppio con Trincao, ma la sua conclusione si infrange sulla traversa. La reazione della Juve passa dai piedi di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo prima impegna in un paio di occasione Rui Silva, poi al 34' trova la zampata giusta su servizio di Thuram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

