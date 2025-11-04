Solo per sempre al PalabancaEventi la presentazione del libro di Marco Pirozzi
Lunedì 10 novembre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini si terrà la presentazione del volume di Marco Pirozzi "Solo per sempre - Racconti dell'ultimo anno di Francesca". In dialogo con l'autore il professor Luigi Cavanna e Margherita Toffa. Modera l'avvocato Antonino Coppolino. L'evento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
