Soldato prega! | nel giorno della Vittoria l’esordio editoriale di Edizioni Imprimere

Roma, 4 nov – 107 anni fa si concludeva per l’Italia il primo conflitto mondiale. Proprio in occasione di quella che nel 1921 venne riconosciuta come “Festa della Vittoria”, Edizioni Imprimere, una giovane casa editrice indipendente con sede a Riccione, lancia il suo primo libro. Soldato, prega! – questo il nome del volume – raccoglie le parole, le invocazioni e le preghiere dei soldati italiani che vissero la Prima guerra mondiale sul fronte. Il primo libro di Edizioni Imprimere. Un libro nato per restituire voce a quegli uomini comuni che, tra il fango, la fame e la paura, si rivolgevano a Dio con semplicità e dolore, cercando un senso nel sacrificio quotidiano. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - “Soldato, prega!”: nel giorno della Vittoria l’esordio editoriale di Edizioni Imprimere

