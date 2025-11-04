Sold out la 41^ Estra Firenze Marathon Domenica 30 novembre 107 nazioni al via

Firenzetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina a grandissimi passi la 41^ Estra Firenze Marathon, tanto grandi che la manifestazione, organizzata da Asd Firenze Marathon sulla distanza di maratona e omologato Fidal per domenica 30 novembre 2025, ha fatto segnare il sold out con quasi un mese di anticipo. Accanto all’evento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

