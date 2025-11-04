Sognare in grande agire con responsabilità | così Davide Abate vertice Ferrari ispira il Liceo di Manduria

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta lunedì 3 novembre, al Teatro del Liceo De Sanctis Galilei, l’inaugurazione del nuovo anno scolastico 2025-2026. Ospite l’ingegnere Davide Abate, Chief Industrial Officer di Ferrari S.p.A. che ha dialogato con gli studenti del liceo. Presentata in apertura ‘E-Vox’, la piattaforma ideata dagli studenti per gestire online le elezioni dei rappresentanti d’Istituto «Vedere i nostri studenti dialogare con una figura come Davide Abate -ha dichiarato la Dirigente Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie – sentirlo parlare con semplicità di ciò che ha costruito, dei suoi sogni e della sua determinazione, è stato il modo migliore per dare avvio all’anno scolastico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

