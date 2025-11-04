Soddisfatto a metà Il diesse Sirolesi promuove in parte la prestazione del Trodica | | Ci è mancato il guizzo vincente negli ultimi 15 metri

"Ci è mancata un po’ di lucidità negli ultimi 15 metri per vincere la partita". Parla così Mirko Sirolesi, direttore sportivo del Trodica, dopo il pareggio interno a reti bianche contro il Chiesanuova. Una gara dominata dal punto di vista del gioco dal Trodica, con diverse occasioni da rete non sfruttate per portare a casa il bottino pieno. "C’è soddisfazione per la prestazione, ma – osserva il diesse – purtroppo come nella gara di Matelica ci è mancato il guizzo per sbloccare la partita nonostante tante palle gol". Gara resa ancor più difficile dall’ottima prova del Chiesanuova allenato da Mariotti, che non ha di certo sfigurato, soprattutto in fase difensiva, provando anche a ripartire in maniera pericolosa in paio di circostanze in cui la difesa ha sventato il pericolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

