Social City adesso è ufficiale | Arpi vince la selezione per direttore generale
Finalmente la conferma. Giuseppe Arpi ha vinto la selezione e da vice passa all'incarico di direttore generale della Social City: la società di Palazzo Zanca che si occupa di servizi sociali. Nessun comunicato ufficiale da Comune e Social City o presentazione ma è giunta la risposta alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
