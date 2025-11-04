Snapdragon 8 Elite Gen 6 | Qualcomm cambia ancora e starebbe preparando due versioni Standard e Pro
Il futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 arriverà in due versioni, Standard e Pro, con processo TSMC a 2 nm, nuova CPU e supporto LPDDR6. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
