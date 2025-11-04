Milano – Nato nel 1964 come Salone Macchine e Attrezzature per l'Ufficio, SMAU ha accompagnato per oltre sessant'anni l' evoluzione tecnologica del Paese, trasformandosi da esposizione di prodotti hardware e software a piattaforma di incontro per l'innovazione. Oggi il suo acronimo, Smau appunto, ha perso la connotazione originaria ma resta un marchio riconosciuto, sinonimo di digitalizzazione, sostenibilità e impresa innovativa. L' edizione 2025 conferma Milano come capitale dell'innovazione. Mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, presso Allianz MiCo, SMAU riunirà imprese, startup, enti, professionisti e istituzioni in due giornate dedicate alla costruzione di sinergie e alla diffusione di conoscenze, con oltre 180 startup, 16 Live Show, 50 workshop formativi e numerosi tavoli di confronto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Smau Milano 2025: quando, programma, come arrivare