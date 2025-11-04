Sky sospesi per una settimana i due stagisti che hanno esultato in redazione per l' Inter

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun allontanamento definitivo per i due apprendisti giornalisti sorpresi dalle telecamere a esultare per il gol decisivo dei nerazzurri a Verona durante il telegiornale. Torneranno lunedì 10 in redazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

