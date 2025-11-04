Sistema Pavia Mazza e Venditti indagati per corruzione si ribellano | Mai preso un centesimo Il pc di Mazza sotto la lente i pm cercano le parole chiave
Brescia, 4 novembre 2025 – Mario Venditti torna a ribadire la propria innocenza. Lo ha fatto ieri, di nuovo, comparendo di fronte al Riesame di Brescia dove è finito due volte sotto inchiesta per una presunta corruzione, la prima relativa al caso Garlasco, la seconda all’intero “sistema Pavia”, in un filone di “ Clean ”. Un procedimento, quest’ultimo, in cui l’ex aggiunto è indagato anche per peculato con l’ex collega pm Pietro Paolo Mazza, un tempo a Pavia e oggi a Milano.Tramite i rispettivi legali di fiducia – l’avvocato Domenico Aiello per Venditti e Massimo Di Noia e Fabrizio Testa per Mazza – i magistrati hanno discusso il ricorso per ottenere il dissequestro di pc, hard disk e telefoni requisiti lo scorso 8 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
