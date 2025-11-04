Sistema integrato 0-6 | si insedia la nuova Commissione nazionale in carica fino al 2028 DECRETO

Nei prossimi giorni si insedierà ufficialmente la nuova Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6, ricostituita con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 1 luglio 2025. L’organismo resterà in carica per tre anni, con un mandato che durerà fino al 2028. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

