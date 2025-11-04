Sinner voglia di Finals | il suo arrivo a Torino dopo aver guidato da Montecarlo

Si avvicinano le attesissime Atp Finals e Sinner ha già voglia di scendere in campo. Jannik è arrivato a Torino già nella serata di lunedì, dopo aver guidato da solo da Montecarlo. L'azzurro, tornato al numero 1 del ranking Atp, ora attende il sorteggio di giovedì. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, voglia di Finals: il suo arrivo a Torino dopo aver guidato da Montecarlo

