Sinner torna sulla Davis Le ragioni di una pausa necessaria la promessa a Berrettini e la fiducia nei compagni di squadra | Si può vincere anche senza di me

«Sono orgoglioso di essere italiano, felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un’altra parte, perché questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io». Jannik Sinner parte da qui, mettendo a tacere le critiche che a più riprese l’hanno travolto soprattutto per alcune decisioni evidentemente non condivise dai suoi detrattori. Cioè quella di non prendere parte alla fase finale della Coppa Davis a Bologna. Nel quarto capitolo della serie Jannik, oltre il tennis, intervistato dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, il di nuovo numero uno del mondo racconta le ragioni di una pausa necessaria, ma anche la fiducia incrollabile nei compagni di squadra. 🔗 Leggi su Open.online

