Sinner torna a Candiolo per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Anche per il 2025 Intesa Sanpaolo rinnova il proprio sostegno alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, confermando la campagna “Un Ace per la Ricerca” in occasione delle Nitto ATP Finals di Torino. L’iniziativa prevede una donazione di 100 euro per ogni ace realizzato dai finalisti, che sale a 500 euro nelle semifinali e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

