Jannik Sinner si è raccontato a pochi giorni dall’inizio delle Atp Finals, in un’intervista rilasciata al direttore di Sky Sport, Federico Ferri, nel nuovo capitolo di Jannik, oltre il tennis: «Sono orgoglioso di essere italiano, felice di essere nato qui e non in Austria, o da un’altra parte. Questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io», ha dichiarato il numero uno del mondo, aggiungendo che l’Italia ha «le strutture, gli allenatori, i giocatori e tante mentalità differenti» che rappresentano una ricchezza. «L’Alto Adige è diverso, la Sicilia è totalmente diversa, però è anche la nostra fortuna, la forza nelle differenze», ha detto, invitando a «stare insieme e darci forza per avere più trofei e più orgoglio possibile». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner: «Sono orgoglioso di essere italiano»

