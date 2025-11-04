Sinner sarà di nuovo in azzurro

Jannik Sinner, ieri, ha iniziato la sua settimana numero 66 da numero uno nel ranking mondiale. L'aver vinto il master 1000 di Parigi lo ha portato a quota 11500 punti contro i 11250 di Carlos Alcaraz. Il comando in questa classifica durerà, però, una sola settimana, dato che lunedì lo spagnolo effettuerà l'ennesimo contro sorpasso anche se i due non scenderanno in campo durante questo piccolo arco di tempo. Il meccanismo che assegna i punti prevede il 10 novembre vengano decurtati quelli guadagnati nell'edizione 2024 delle Atp Finals. Sinner ne conquistò 1500 per cui il suo punteggio scende a 10.

