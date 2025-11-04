Sinner rovista nel bagagliaio fan impazziti | cosa tira fuori

Jannik Sinner lascia Parigi da nuovo numero uno del mondo, dopo aver superato Carlos Alcaraz grazie al trionfo nella finale del Masters 1000 contro Félix Auger-Aliassime. Il 24enne altoatesino ha dominato per tutta la settimana, mostrando un livello di gioco straordinario e una calma da campione maturo. Le Finals di Torino, al via il 9 novembre, lo aspettano da favorito assoluto. Ma a rendere speciale la sua vittoria non è solo il tennis perfetto, bensì anche la sensibilità fuori dal campo. Tra i tanti tifosi che lo hanno seguito nella capitale francese c’era Valentin, un bambino che lo ha aspettato ogni giorno all’uscita dell’arena. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner rovista nel bagagliaio, fan impazziti: cosa tira fuori

Altre letture consigliate

Sinner vede un bambino e lo riconosce: è Valentin. Allora scava nel bagagliaio della sua macchina - Jannik Sinner è un numero uno anche coi tifosi, soprattutto quelli più piccoli: dopo aver vinto la finale del torneo di Parigi, ha riconosciuto un bambino ... Si legge su fanpage.it

Sinner torna numero 1 e fa felice un altro bambino: il gesto da campione e la "vendetta" su Vespa e critici - Il trionfo a Parigi riporta Sinner alla posizione numero 1: Jannik fa felice un altro bambino con un gesto da campione e si gode la vendetta su Vespa. Si legge su sport.virgilio.it