"Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un'altra parte, perché secondo me onestamente questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io. Perché abbiamo le strutture, abbiamo gli allenatori, abbiamo i giocatori, abbiamo tantissime mentalità differenti. Che sono anche la nostra nostra forza: alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso, la Sicilia è totalmente diversa, però è anche la nostra fortuna, la forza nelle differenze, sì". Così Jannik Sinner in una intervista rilasciata a Sky Sport a pochi giorni dal via delle Atp Finals. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner: "Orgoglioso e felice di essere nato in Italia"

