Sinner | Orgoglioso di essere nato in Italia La Davis? Possono vincere anche senza di me
Roma, 4 novembre 2025 – "Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un'altra parte”. Lo ripete Jannik Sinner davanti alle telecamere di Sky Sport a pochi giorni dal via dalle Atp Finals, rispondendo indirettamente alle polemiche per la sua rinuncia a partecipare alla Coppa Davis. "Secondo me questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io – dice il campione di tennis nell’ intervista esclusiva che sarà mandata in onda domani alle 20.45 –. Alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso, la Sicilia è totalmente diversa, però è anche la nostra fortuna, la forza è nelle differenze". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
«Sono italiano al 100% e sono molto orgoglioso di esserlo». "I am 100% Italiano and proud to be so." - Jannik Sinner #janniksinner @janniksin #italia #tennis #trentinoaltoadige #italiani - facebook.com Vai su Facebook
Sinner: "Orgoglioso e felice di essere nato in Italia" - "Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un'altra parte, perché secondo ... iltempo.it scrive
Sinner: “Orgoglioso di essere nato in Italia. La Davis? Possono vincere anche senza di me” - Il campione risponde alle polemiche: “Alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso. Secondo sport.quotidiano.net
Jannik Sinner non sa più come dirlo: “Sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria” - Dopo le polemiche per il suo rifiuto di giocare le Finali di Coppa Davis, Jannik Sinner ribadisce per l'ennesima volta: "Sono orgoglioso di essere ... fanpage.it scrive