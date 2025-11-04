Sinner | Orgoglioso di essere nato in Italia La Davis? Possono vincere anche senza di me

Roma, 4 novembre 2025 – "Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un'altra parte”. Lo ripete Jannik Sinner davanti alle telecamere di Sky Sport a pochi giorni dal via dalle Atp Finals, rispondendo indirettamente alle polemiche per la sua rinuncia a partecipare alla Coppa Davis. "Secondo me questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io – dice il campione di tennis nell’ intervista esclusiva che sarà mandata in onda domani alle 20.45 –. Alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso, la Sicilia è totalmente diversa, però è anche la nostra fortuna, la forza è nelle differenze". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

