Sinner | Orgoglioso di essere nato in Italia La Davis? Possono vincere anche senza di me

Sport.quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 novembre 2025 –  "Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un'altra parte”. Lo ripete Jannik Sinner davanti alle telecamere di Sky Sport a pochi giorni dal via dalle Atp Finals, rispondendo indirettamente alle polemiche per la sua rinuncia a partecipare alla Coppa Davis. "Secondo me questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io – dice il campione di tennis nell’ intervista esclusiva che sarà mandata in onda domani alle 20.45 –. Alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso, la Sicilia è totalmente diversa, però è anche la nostra fortuna, la forza è nelle differenze". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sinner orgoglioso di essere nato in italia la davis possono vincere anche senza di me

© Sport.quotidiano.net - Sinner: “Orgoglioso di essere nato in Italia. La Davis? Possono vincere anche senza di me”

News recenti che potrebbero piacerti

sinner orgoglioso essere natoSinner: "Orgoglioso e felice di essere nato in Italia" - "Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un'altra parte, perché secondo ... iltempo.it scrive

sinner orgoglioso essere natoSinner: “Orgoglioso di essere nato in Italia. La Davis? Possono vincere anche senza di me” - Il campione risponde alle polemiche: “Alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso. Secondo sport.quotidiano.net

sinner orgoglioso essere natoJannik Sinner non sa più come dirlo: “Sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria” - Dopo le polemiche per il suo rifiuto di giocare le Finali di Coppa Davis, Jannik Sinner ribadisce per l'ennesima volta: "Sono orgoglioso di essere ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Orgoglioso Essere Nato